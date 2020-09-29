Ece Üner'den, Kim Kardashian'a yönelik sözleriyle ilgili açıklama

Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili küstah sözler kullanan Kim Kardashian’a ana haber bülteninde tepki gösteren Ece Üner, kendisine yönelik gelen eleştirilere yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in, Ermeni asıllı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian'a yönelik sözleri konuşulmaya devam ediyor.

Söyledikleri nedeniyle kimi kesimler tarafından eleştirilen Ece Üner'e, oyuncu Deniz Çakır tepki göstermiş, ünlü spiker de Çakır'a Twitter'dan cevap vermişti.

ÜNLÜ SPİKERİN KİM KARDASHİAN HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Ece Üner, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı.

Üner konuyla ilgili olarak, "Kendi bedenini kendi isteğiyle metalaştırarak kadınlara asıl hakareti kim ediyor?", "Karabağ işgal altında farkında mısınız?", "Esas derdiniz ne sizin?" maddeleriyle kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Ece Üner'den Kim Kardashian'a cevap geldi- İZLE

ECE ÜNER'DEN GELEN ELEŞTİRİLERE BİR CEVAP DAHA

Ünlü spiker açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kardashian'ın "poposu" onun bir eksikliği değil kamusal entertaiment (eğlence), kimliğinin kendisi tarafından gururla sergilenen en önemli asetidir... Bu yüzden, BM'in birçok kararıyla da vurgulandığı üzere Ermenistan'ın işgal altındaki Karabağ'la ilgili olarak işgalci Ermenistan'ı değil meşru vatan müdaafası yapan Azerbaycan'ı ve onu haklı olarak destekleyen Türkiye'yi suçlayan Kim Kardashian'ın akıl ve vicdan örgüsünden kopuk bu sözlerinin meşhur asetinden çıkmış olabileceğine yönelik ifadenin cinsiyetçilikle değil -Can Yücel'e selam olsun- ancak Türkçemizin zengin ve güzel deyim repertuarıyla ilgisi kurulabilir.."

NE OLMUŞTU?

Ermenistanlı yıldız Kardashian, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz", "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı, Türkiye Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" ifadelerini kullanmıştı. ​​

Kardashian'ın yorumunu ana haber bülteninde değerlendiren Ece Üner ise "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu, dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de, bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" demişti.

Ece Üner'den Kim Kardashian'a cevap geldi