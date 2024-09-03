Ece Üner'in 'Atatürk cephede 3 bin 375 kitap okudu' çıkışı Kara Harp Okulu'nda düzenlenen yemin törenindeki olayların arkasından başlayan tartışmaları yorumlayan spiker Ece Üner'in, Atatürk'ün cephede savaşırken 3 bin 375 kitap okuduğunu iddia etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mezuniyet töreninde yaşananları konuşuyor.

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin, kılıç çatarak yemin ettiği "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attığı görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Kamuoyunda süren tartışmalar kapsamında ünlü spiker Ece Üner de Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olduğu programda, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"TARTIŞILACAK BİR TARAFI YOK"

Teğmenlerin yanlış bir şey yapmadığını belirten Üner, "Kurumlar gelenekleriyle yaşar. 1834’te kurulmuş 190 yıllık, üstelik de Kara Harp Okulu. TSK’yı Atatürk kuruyor tabii ki Mustafa Kemal’in askerleri. Kimin askerleri olabilir ki? Bu bir gelenek. Nasıl kep atma töreni var üniversitede burada da sınıf birincisi kılıç çatma deniyor buna gidiyor yemin ediyor. Bunun tartışılacak hiçbir tarafı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Üner'in, programda Atatürk ilke ve değerlerine dikkat çektiği bölümde ortaya attığı iddia ise gündem oldu.

"ATATÜRK CEPHEDE 3 BİN 375 KİTAP OKUDU"

Ünlü spiker Üner, Atatürk'ün cephede savaşırken binlerce kitap okuduğunu söyledi.

Üner, "Atatürk, 3 bin 375 kitap okumuş savaşırken cephede. Biz savaşmazken okuyamıyoruz o kadar kitabı." dedi.

Üner'in bu çıkışı, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.