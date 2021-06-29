Ece Üner Kanal D’ye transfer oldu

Show Haber'deki görevinden ayrılan Ece Üner, artık hafta içi her gün Kanal D’de yeni bir reality show formatı ile izleyici karşısında olacak.

Show Ana Haber Bülteni'ni sunarken haberlere yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ece Üner'in, yeni adresi belli oldu.

2014 yılından beri Show Haber'in ekran yüzü olan başarılı sunucu, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.



Deneyimli sunucunun yeni adresi ise Kanal D oldu.

YENİ BİR REALITY PROGRAMI

Üner'in Kanal D'ye transferiyle ilgili kanaldan resmi açıklama geldi.

Kanal D tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, izleyicisi ile çok yakında Kanal D’de buluşmaya hazırlanıyor. Deneyimli haberci yeni bir reality show formatı ile izleyici karşısında olacak. Ece Üner, çok yakında hafta içi her gün Kanal D’de…"





MÜGE ANLI'YA RAKİP

Ece Üner, gerçekleştireceği yeni programla, ATV ekranlarında gündüz kuşağında reytingleri, aynı yayın kuşağındaki programlara bırakmayan Müge Anlı'ya rakip olacak.

DİDEM ARSLAN DA DENEDİ

Akıllara ise Habertürk'teki haber sunuculuğunu bırakıp Show TV'de program yapmaya başlayan Didem Arslan Yılmaz'ın, reyting sıralamasında hayal kırıklığına uğramasın geldi.

Televizyon ekranlarında gündüz kuşağında Müge Anlı'ya rakip olacağı düşünülen Didem Arslan'ın programı, izleyicinin ilgisini çekememişti.