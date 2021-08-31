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    Ece Üner'in programına çıkan Adnan: Çocuklarım babamdan olabilir

    Çocuklarının babasından olmasından şüphelenen Adnan isimli vatandaşın karısının 20 yıldır babasıyla ilişkiye girdiğini söylediği programda, olayın detayları enişte tarafından anlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 17:07
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    Ece Üner'in programına çıkan Adnan: Çocuklarım babamdan olabilir

    Geçtiğimiz günlerde Ece Üner'in sunduğu 'Susma' adlı programa konuk olan Adnan isimli bir vatandaşi babasının karısıyla ilişki yaşadığını açıkladı.

    20 yıldır devam ettiği belirtilen ilişkiyi herkesin bildiği ve herkesin üstünü örttüğü aktarılırken, Ece Üner olayın detaylarını canlı yayında aktardı.

    Bir iddiaya göre de Adnan isimli vatandaşın olayı geçen yıl öğrendikten sonra evliliği sürdürerek eşi Ayşegül'ü darbettiği belirtildi.

    KÖYLÜLERİN DURUMDAN HABERDAR OLDUĞU BELİRTİLDİ

    Çocuklarının babasından olmasından şüphelenen Adnan'ın darp iddialarını kabul etmediğini söyleyen Ece Üner, köydekilerin de durumdan haberdar olduklarına dair belirtiler olduğunu aktardı.

    Ece Üner in programına çıkan Adnan: Çocuklarım babamdan olabilir #1

    "20 SENE ÖNCE AYŞEGÜL, KAYNANASINA SÖYLEMİŞ"

    Ece Üner'in, "Şimdi siz bunu ne zaman öğrendiniz? 20 sene önce Nurgül sen bana dedin ki telefonda, 20 sene önce Ayşegül kaynanasına ve yengeye söylemiş. Orada başka şeyler var denmiş." ifadelerinin ardından programa katılan enişte açıklamalarda bulundu.

    Ece Üner'in programına çıkan Adnan: Çocuklarım babamdan olabilir VİDEO

    Ece Üner in programına çıkan Adnan: Çocuklarım babamdan olabilir #2

    "ONLAR BİZİM BÜYÜKLERİMİZDİR. KİMSEYE SÖYLEME SENDEN KORKMASINLAR"

    Adnan'ın eşinin 20 sene önce durumdan kaynanasına bahsettiğini söyleyen enişte, olayı şu ifadelerle aktardı:

    "Ayşegül, evde yalnız yatıyordu. Her gece biri yatağına geliyor, üstünü örtüyordu. Kaynanasına diyor ki annecim böyle böyle bir şey var. O da diyor ki kızım bizim büyüklerimizdir. Sakın başı pis yatma, başı temiz yat ki seni rahatsız etmesinler. Bu olayı kimseye de söyleme korkmasınlar. Ondan sonra gidiyor, Yüksel hanıma, yengesine söylüyor. Yüksel hanım da diyor ki ben 7 senedir o evde yaşıyorum. Böyle bir şey görmedim."

    Ece Üner in programına çıkan Adnan: Çocuklarım babamdan olabilir #3

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