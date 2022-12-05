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    Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

    Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına katılan ünlü sunucu Ece Üner, Tv100'de programlara başlayacağını açıkladı
    • 05.12.2022 - 21:18
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 21:34
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    Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

    Televizyonculuk kariyerine NTV'de Avrupa Birliği muhabiri olarak başlayan Ece Üner, uzun yıllar Show TV Ana Haber Bülteni'ni sunduktan sonra Kanal D'de 'Ece Üner ile Susma' adlı programla ekranlara gelmiş ve bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.

    NTV, CNN Türk, Habertürk TV ve Show TV'de haber spikerliği yapan Ece Üner, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

    Ece Üner, 9 Ocak’tan itibaren Tv100'de

    Ünlü sunucu Ece Üner, Tv100 ailesine katıldı.

    Gürkan Hacır’ın Taksim Meydanı programına canlı bağlanarak tv100 ailesine dahil olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Üner, 9 Ocak’tan itibaren her akşam canlı yayınla Tv100 Ana Haber’de izleyicisi ile buluşacak.

    Ayrıca Ece Üner, "Heyecanlarımız, gördüğümüz hayaller ortak. Tv100 deyince ‘100’ü cumhuriyetin 100. Yılından alıyor. Cumhuriyet sadece demokrasi için değil haber için de geçerli. Sizlerle olmaktan çok memnunum." dedi.

    Ece Üner'in yeni adresi belli oldu VİDEO

    Twitter hesabından da açıklama yapan Ece Üner, "Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi sadece demokrasi değil haber için de şart! Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim. Ocak ayından itibaren Tv100 Anahaber’de kavuşmak üzere" ifadelerini kullandı.

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    Ece Üner'in kariyeri

    2006 - NTV
    2006-2009 - CNN Türk
    2009-2017 - Habertürk TV
    2014-2015 / 2018-2021 - Show TV
    2021 - Kanal D

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