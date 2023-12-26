Economist'ten itiraf: Erdoğan'ın Batı'ya ikiyüzlülük suçlaması haklı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle Batı'yı ikiyüzlülükle suçladığını hatırlatan The Economist, Batı'nın sessizliği nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın bu suçlamalarında haklılığının devam ettiğini manşetine taşıdı.

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vuruyor.

Hedef gözetmeksizin sivillere bomba yağdıran İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde 20 binden fazla sivili katletti.

Bu insanlık trajedisi karşısında vicdan sahibi, dini, dili, ırkı fark etmeksizin insanlar sokaklara döküldü.

Buna rağmen batılı devlet yöneticileri, İsrail'in arkasında adeta sıraya dizildi.

Türkiye, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde İsrail'in katliamlarına karşı çıktı.

Son dönemde Cumhurbaşkanı, İsrail'in bombardımanlarını, bölgedeki insanlık suçlarını dünyaya duyuran gazetecilerin can kayıpları üzerinden eleştirdi.

Erdoğan, mahkeme kararları ile tutuklu bulunan isimler üzerinden Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda baskı altına almaya çalışan Batı'yı hedef alarak 'ikiyüzlülük' suçlamasında bulundu.

"Yıllardır bize basın özgürlüğü konusunda vaaz veren kurumlar..."

Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışı, İngiliz The Economist'te bir analiz yazısına konu oldu.

Economist'in haberinde, "Erdoğan, İsrail'in Gazze'nin kuzeyini yerle bir etmesi nedeniyle İsrail'e ve Batı'nın ikiyüzlülüğüne karşı hamleler yapıyordu. İsrail'in bombalama kampanyasının başlangıcından bu yana Gazze'de öldürülen 68 medya çalışanına atıfta bulunarak, 'Her gün bir gazeteci öldürülüyor. Ama yıllardır bize basın özgürlüğü konusunda vaaz veren kurumların hiçbiri tek kelime bile söylemiyor.” ifadesi hatırlatıldı.

"Erdoğan'ın Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman bir lider olarak dünya siyasetinde ön plana çıktığına dikkat çeken gazete, Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki haklılığına dikkat çekti.

Gazetede şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'nın ikiyüzlülüğü hakkındaki suçlamaları, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İsrail'in bombardımanlarında öldürülen sivillerin sayısı 20 bini geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor.

"Batı için utanç verici"

Yazıda, Türkiye'nin Gazze konusundaki eleştirileriyle Batı'nın savunduğu değerlerin retorikten ibaret olduğunu ortaya çıkardığına dikkat çekilirken "Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerinde haklı ve bu Batı için utanç verici." ifadelerine yer verildi.