Eczacı, tabip, diş hekimi için atama kurası ilanına çıkıldı Sağlık Bakanlığı; tabip, diş hekimi, eczacılar için 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanına çıktı. İlan, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapılacak.

Atama, yerleştirme iş ve işlemleri, noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla gerçekleştirilecek.

Bu kura, eczacı ünvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak, diğer ünvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacak.

Personel alımı yapılacak

Birinci yerleştirmede "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı ünvanlı personel alımı" yapılacak. İkinci yerleştirmede ise "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı ünvanında personel alımı" olacak.

Kura başvuruları, "https://ekip.saglik.gov.tr" adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştirecek.

Kesinleştirme yapıldıktan sonra değişiklik yapılamayacak

Kesinleştirme işlemi gerçekleştikten sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak.

Eczacı unvanı dışındaki diğer ünvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek.

Kura başvurusunda bulunup, başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 5 Mart-20 Mart 2024 tarihleri arasında saat 18.00'e kadar EKİP üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek.

Başvurusunu iptal edenler, bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacak.

EKİP üzerinden ilan edilecek

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleriyle birlikte tebligat yerine geçmek üzere EKİP üzerinden ilan edilecek, itirazlar elektronik ortamda alınacak, neticeleri yine EKİP üzerinden duyurulacak.

Kura sonucuna göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşenlerin atamaları, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacak.

Bu kapsamda atamaya engel hali bulunanların atamaları yapılmayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)