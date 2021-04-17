Eczaneler sokağa çıkma yasağında açık mı? Hafta sonu eczane çalışma saatleri 2021

Kısıtlamaların uygulandığı hafta sonunda eczanelerin durumu vatandaşların merak konusu oldu. Hafta sonu yasaklarında eczaneler açık mı, kaça kadar açık? İşte eczane çalışma saatleri 2021..

Sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulan eczaneler, ihtiyacı olan vatandaşlar için araştırma konusu oldu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında eczaneler belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek.

Covid-19 önlemleri kapsamında "kısmi kapanma" kararı alınması üzerine eczanelerin mesai saatlerinde değişiklik olup olmadığı araştırılıyor.

Eczacılar Odası, kısıtlama saatlerinde eczanelerin çalışma saatlerine dair açıklamada bulundu.

Peki, Eczaneler hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu eczane çalışma saatleri 2021..

ECZANELER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Alınan karar gereğince, eczaneler hafta sonu sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan 2 haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale’deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada ise "Covid-19 önlemleri kapsamında "kısmi kapanma" kararı alınması üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirme yapılmış, İstanbul ve Yalova'da eczanelerimizin mesai saatlerinde değişiklik yapılmamasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.