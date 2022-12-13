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    Eczanelerde ilaç temini sorunu: Hazine Bakanlığı harekete geçti

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmeye hazırlanıyor…
    • 13.12.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:39
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    Eczanelerde ilaç temini sorunu: Hazine Bakanlığı harekete geçti

    Son dönemde, küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler, sağlık sektörünü olumsuz yönde etkiliyor.

    Türkiye’de de mevsimsel etkilerle reçete sayısındaki artışa bağlı olarak, ilaç talebindeki yoğunluk sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor.

    Şubat ayında yapılacaktı, öne çekilecek

    Vatandaşların eczanelerdeki bazı ilaçlara erişemediklerine dair son dönemde artan şikayetler üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi.

    Bakanlık, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmeye hazırlanıyor.

    Eczanelerde ilaç temini sorunu: Hazine Bakanlığı harekete geçti #1

    Vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak

    AA’nın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin uhdesinde gerçekleştirilecek ilgili düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak.

    Eczanelerde ilaç temini sorunu: Hazine Bakanlığı harekete geçti #2


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