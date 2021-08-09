Eda Nur Kaplan kimdir, neden öldü? Eda Nur Kaplan'ı kim öldürdü, katili kim?

Eda Nur Kaplan kimdir, neden öldü? Eda Nur Kaplan'ı kim öldürdü, katili kim?

Sosyal medyada gündem olan ve tacize uğradığına dair haberler çıkan Eda Nur Kaplan'ın kim olduğu merak edildi. Vatandaşlar, Eda Nur Kaplan kimdir, intihar mı etti? sorularını gündeme getirdi.

Sosyal medyada, "Eda Nur Kaplan" isimli genç kızın iki kişi tarafından tacize uğradığı ardından intihar ettiği haberleri çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları duruma isyan ederken, Eda Nur'un yaşadıkları ise kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı.

Kullanıcılar, "Eda Nur Kaplan kimdir, neden öldü? Eda Nur Kaplan'ı kim öldürdü, katili kim?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki ölümüyle herkesi üzen Eda Nur Kaplan kimdir? Eda Nur Kaplan neden öldü? Eda Nur Kaplan'ı kim öldürdü, katili kim?

EDA NUR KAPLAN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan'ın intihar ettiği iddia edildi. 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan için, sosyal medyada gündem oluşturuldu. Genç kız için, Twitter'da #edanuriçinadalet hashtagi açıldı.

EDA NUR KAPLAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, KATİLİ KİM?

İddialara göre; 30 Haziran'da iki kişinin tecavüzüne uğrayan Eda Nur konuyla ilgili şikayette bulundu.

Genç kız yaptığı şikayetten sonra şahısların serbest bırakılmasının ardından dayanamayarak, intihar etti.

18 yaşındaki Eda Nur'un intihar etmeden önce ailesine mektup bıraktığı ve "Hakkımı yerde bırakmayın" dediği belirtildi.