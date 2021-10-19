Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' soruşturması tamamlandı

Başkent'te intihar eden Eda Nur Kaplan'a, 'nitelikli cinsel saldırıda' bulundukları gerekçesiyle tutuklanan şüpheliler Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun en az 18 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara'da Eda Nur Kaplan isimli genç kız, 2 kişinin tecavüzüne uğramış, şüpheliler hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın ardından 2 kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve zanlılar yakalanmıştı.

Konuyla ilgili bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, olay tarihinde Eda Nur Kaplan'ın, arkadaşlık sitesinde tanıştığı Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi.

Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği, ilerleyen saatlerde şüpheli Mehmet Ardıçoğlu'nun da gruba dahil olduğu kaydedilen iddianamede, Eda Nur Kaplan ile Yusuf Güzelyurt'un bir süre sonra eğlence mekanından ayrılarak, Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu otele gittikleri anlatıldı.

"YETERLİ ŞÜPHE OLDUĞU KANAATİNE VARILMIŞTIR"

Burada Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi şüpheli Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, şu tespite yer verildi:

"Cinsel saldırı eylemi, Eda Nur Kaplan'ın vücudu üzerinde işlenmiştir. Bu suçun işlenmesi sırasında ve bu suçun işlendiği süreyle sınırlı bir zaman dilimi içerisinde, Kaplan'ın, içinde bulunduğu durumun şartları ve aldığı alkolün etkisi ile direnemediğinin, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler esnasında rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir. Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan'a karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."

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EN AZ 18 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 102/3-a maddesi uyarınca, en az 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Aşkın Kaya hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

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