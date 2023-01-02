Eda Taşpınar camide paylaştığı fotoğrafı sildi

Camide yarı çıplak objektiflere poz veren Eda Taşpınar'a tepkiler çığ gibi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri bir dönem üzerine çekmeyi başaran Eda Taşpınar'ın son paylaşımı tepkilere neden oldu.

Camide objektif karşısına geçen Eda Taşpınar, yarı çıplak pozlar verdi.

Bu fotoğrafı da "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla paylaştı.

Paylaşıma kısa sürede çığ gibi tepkiler yükseldi.

Eda Taşpınar, camide çekilen yarı çıplak fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırdı.

Özür dilemedi

Sosyal medya kullanıcıları, Eda Taşpınar'ın Müslümanların ibadethanesine yapılan bu saygısızlık nedeniyle özür dilemesini bekliyor.