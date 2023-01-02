Petrol
86
3.04%
Euro
20.0148
-0.06%
Dolar
18.7216
0.11%
Altın
1.098
0.21%
Borsa
5638
2.34%
Bitcoin
318.872
0.95%
BTXN Coin
6.14
-1.12%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C
    Eda Taşpınar camide paylaştığı fotoğrafı sildi

    Eda Taşpınar camide paylaştığı fotoğrafı sildi

    Camide yarı çıplak objektiflere poz veren Eda Taşpınar'a tepkiler çığ gibi.
    • 02.01.2023 - 14:46
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri bir dönem üzerine çekmeyi başaran Eda Taşpınar'ın son paylaşımı tepkilere neden oldu.

    Camide objektif karşısına geçen Eda Taşpınar, yarı çıplak pozlar verdi.

    Bu fotoğrafı da "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla paylaştı.

    Paylaşıma kısa sürede çığ gibi tepkiler yükseldi.

    Eda Taşpınar, camide çekilen yarı çıplak fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırdı.

    Özür dilemedi

    Sosyal medya kullanıcıları, Eda Taşpınar'ın Müslümanların ibadethanesine yapılan bu saygısızlık nedeniyle özür dilemesini bekliyor.

    Eda Taşpınar camide paylaştığı fotoğrafı sildi #1

    Eda Taşpınar camide paylaştığı fotoğrafı sildi #2


    İstanbul’da sis etkili olmaya devam ediyor
    İç Haber

    İstanbul’da sis etkili olmaya devam ediyor

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Yeni çıkan kitaplar
    Kitap

    Yeni çıkan kitaplar

    Görüş Bildir