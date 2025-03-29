Edi Rama: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

AA & Ensonhaber

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından başkent Tiran'da düzenlenen iftara üst düzey yetkililer, büyükelçiler ve ünlü isimler katıldı.

Rama, burada yaptığı konuşmada geleneksel iftarların kendisine her zaman mutluluk verdiğini söyledi.

Ramazan'ın insanlığın iyiliğine, iyiliğin zaferine ve hayatın olumlu akışına inancı güçlendirdiğini belirten Rama, davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Rama, Avrupa'nın çok sayıda Müslüman vatandaşa ve ortağa ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Avrupa'nın uluslararası alanda toparlanmak, jeopolitik güvenliğini ve solmuş stratejik profilini güçlendirmek için bilgeliğin 5 temel direğine de ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Rama, "Bugün Avrupa, Türkiye'ye ve diğer Orta Doğu müttefiklerine Türkiye'nin ve söz konusu müttefiklerin Avrupa'ya ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyaç duyuyor" ifadesini kullandı.