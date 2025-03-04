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Haber Merkezi

Türkiye sanat dünyasından önemli bir değeri daha kaybetti.

Türküleri dillere pelesenk olan ünlü sanatçı Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.

2 Mart'ta hayatını kaybeden Akbayram için bugün cenaze töreni düzenlendi.

EDİP AKBAYRAM'A VEDA

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törene sanatçının sevenleri ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Akbayram'a veda konuşmasını kızı ve yakın arkadaşlarından biri olan Zülfü Livaneli yaptı.

Livaneli, Akbayram'ın cumhuriyet çocuğu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"ATATÜRKÇÜYDÜ, IŞIKLAR İÇİNDE YATSIN"

"Biz cumhuriyet çocuklarıyız. Cumhuriyeti demokratikleştirmek istedik. Cumhuriyetin sahipleri vardı, çok da iyi temsil etmiyorlardı ama vardı.

Daha sonra cumhuriyetin tehlikeye düştüğünü görünce, demokratikleştirme çabamızı bu sefer cumhuriyetin ilk kurucu değerlerine dönerek savunmaya başladık.

Edip de o yüzden Atatürkçüydü, sosyalistti, sınıf mücadelesine inanıyordu. Burada yüzünü gördüğüm arkadaşlarla hepimiz öyleyiz. Ne diyeyim nur içinde, ışıklar içinde yatsın."

TABUTA ÖPÜCÜK

Livaneli'nin bu sözleri salonda büyük alkış aldı. Ünlü sanatçı daha sonra Akbayram'ın tabutuna yaklaşarak öpücük bıraktı.

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