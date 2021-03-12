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- Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a, 2 ay 15 gün hapis cezası
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a, 2 ay 15 gün hapis cezası
- DHA
- 12.03.2021 - 12:40
- Güncelleme : 12.03.2021 - 13:50
Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" dediği duyulan görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan açılan davanın 5'inci duruşması, Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
DURUŞMAYA KATILMADI
2 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Recep Gürkan'ın katılmadığı duruşmada savcı, sanığın 2 yılla cezalandırılmasını talep etti.
Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı ise savcının mütalaasına karşı, "Unsurları yönünden suç oluşmamıştır. Müvekkilin beraatini talep ederiz." dedi.
2 AY 15 GÜN CEZA
Mahkeme, kısa süreli aranın ardından Başkan Gürkan'a 3 ay hapis cezası verdi.
Ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınıp, 2 ay 15 güne indirildı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.