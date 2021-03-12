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Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a, 2 ay 15 gün hapis cezası

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a, 2 ay 15 gün hapis cezası

Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı.