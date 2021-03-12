Euro
9.0554
0.88%
Dolar
7.5966
1.61%
Altın
416.12
0.41%
Borsa
1.558
0.1%
Bitcoin
430.014
2.62%
EXEN Coin
14.80
-3.95%
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a, 2 ay 15 gün hapis cezası

    Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 13:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a, 2 ay 15 gün hapis cezası

    Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" dediği duyulan görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan açılan davanın 5'inci duruşması, Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    DURUŞMAYA KATILMADI

    2 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Recep Gürkan'ın katılmadığı duruşmada savcı, sanığın 2 yılla cezalandırılmasını talep etti.

    Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı ise savcının mütalaasına karşı, "Unsurları yönünden suç oluşmamıştır. Müvekkilin  beraatini talep ederiz." dedi.

    Edirne Belediye Başkanı Gürkan a, 2 ay 15 gün hapis cezası #1

    2 AY 15 GÜN CEZA

    Mahkeme, kısa süreli aranın ardından Başkan Gürkan'a 3 ay hapis cezası verdi.

    Ceza, sanığın  geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınıp, 2 ay 15 güne indirildı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

    Edirne Belediye Başkanı Gürkan a, 2 ay 15 gün hapis cezası #2

    Edirne Belediye Başkanı Gürkan a, 2 ay 15 gün hapis cezası #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir