Edirne Belediyesi, turistlerin akın ettiği pazar yerini satışa çıkardı: Tepki yağdı Yunan ve Bulgar turistlerin ekonomiye ciddi katkı verdiği pazar yeri başta olmak üzere toplam değeri 600 milyon lirayı bulan arsalar, Edirne Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı.

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DHA

Yerel seçim öncesi belediyeler aldığı kararlarla ve hizmetle dikkat çekiyor.

Bu süreçte muhalif parti yönetimindeki belediyelerde rüşvet, yolsuzluk, hizmette yetersizliklerle gündeme geliyor.

Son olarak tepkilerin odağındaki belediye CHP yönetimindeki Edirne Belediyesi oldu.

Kentte tepki çeken bir karara imza atıldı.

Pazar alanları satışa çıkarıldı

Yunan ve Bulgar turistlerin sıklıkla alışveriş yaparak kent ekonomisine ciddi katkı sağladığı önemli noktalardan 16 bin metrekarelik halk pazarının da aralarında bulunduğu 5 ayrı parsel ele alındı.

Pazar alanı 400 milyon, hemen yanındaki 3 parsellik 5 bin metrekare alanın 95 milyon ve Şükrü Paşa Mahallesi'nde 9 bin 67 metrekarelik başka bir alan ise 93 milyon liraya, meclis kararıyla satışa çıkarıldı.

Tepki üstüne tepki yağdı

Belediyenin haziran ayında da Şükrüpaşa, Fatih ve Talatpaşa mahallelerinde toplam değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 3 arsasını satışa çıkarmasının ardından yeniden taşınmaz satışına gitmesi, tepkilere yol açtı.

22 Ağustos'ta kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek yaklaşık 600 milyon liralık satışlara AK Parti ve İYİ Parti’den tepki geldi.

Öte yandan bölgedeki esnaf da karara tepkisiz kalmadı.

"Edirnemizin en kıymetli alanları..."

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, yazılı açıklamasında Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın ‘yangından mal kaçırırcasına’ Edirne'nin en kıymetli noktalarını satışa çıkardığını belirterek, "Sayın Gürkan geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı 200 milyon TL'lik taşınmazın üstüne şimdi bir de Edirnemizin en kıymetli alanlarından olan Cuma Pazarı'nı satışa çıkarıyor. Yerel seçimlere yaklaştığımız şu günlerde, böyle apar topar ve vatandaşın sesini, fikrini yok sayarak yapılan bu satışların nedenini hemşehrilerimiz merak ediyor. Gürkan, vatandaşımızın karşısına çıkıp bu satışları neden yaptığını açıklamalı." dedi.

"Sorularımıza cevap alamadık"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ezgi Yetkiner, Edirne Belediyesi'nin bugüne kadar bir yılda yaklaşık 200 milyon değerine arsa satışı yaptığını belirtti.

Yetkiner, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi de yaklaşık 600 milyon değerinde arsalar satışa çıkarılmak isteniyor. Bu satışa çıkarılacak arsalar içerisinde de hepimizin bildiği Ulus Pazarı ve Pazartesi Pazarı olarak bilinen yer de var. Bu konu haziran ayı belediye meclis gündemine gelmişti. AK Parti ve MHP meclis üyeleri bu satışa karşı oy kullandılar ama CHP'li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu için satış kararı meclisten geçmiş oldu. Yine bu konuyla ilgili olarak geçen hafta il başkanımız da sosyal medya hesabından Edirne halkı adına birtakım sorular sordu. Ama gördük ki bu sorulara cevap vermek yerine ülke gündemini ilgilendiren cevaplar verildi ki; bunu konunun özünden uzaklaşmak olarak yorumladık. Halbuki konumuz Edirne ve Edirne halkını ilgilendiren konulardı. Gördük ki sorularımıza cevap alamadık. Biz bu kaçamak cevaplardan endişelerimizin haklı olduğu görüşüne varıyoruz.

"Edirne Haraptar köyü değildir"

İYİ Parti teşkilatı da belediyenin taşınmazlarını satışa çıkarmasına tepki gösterdi.

İl başkanlığından yapılan açıklamada, “Edirne halkının öz kaynaklarını satarak, Edirne halkının geleceğinin karartılmasına izin vermeyeceğiz ve Edirne halkı adına sonuna kadar takipçisi olacağız. Buna istinaden Cuma Pazarı ve diğer Edirne belediyesine ait arazilerin satılmasına kesinlikle karşıyız. Edirne Belediyesi’ne ait taşınmazları satarak nereye kadar ‘yol’ almayı düşünüyorsunuz? Edirne; usta oyuncu Şener Şen’in Züğürt Ağa filminde; ağanın kendi iradesiyle, hiç kimseye sormadan sattığı Haraptar köyü değildir, olmayacaktır.” denildi.

"Seçime az süre kala yapılmasını doğru bulmuyoruz"

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise tüm Edirneliler gibi kendilerinin de bu satışların nedenini merak ettiklerini söyledi.

Akalın, "Seçime burada 6-7 ay kalmış, tam bu dönemde bu satışların olması manidar. Dolayısıyla tüm Edirne halkı gibi ben de bunu merak ediyorum. Büyük ihtimalle bunun muhatapları Edirne Belediyesi cevabını verecektir diye düşünüyorum. Ama tabi İyi Parti olarak bize sorarsanız, biz başından beri kamu mallarının, özellikle belediyede satılmasına karşı olduk. Belediye meclis üyelerimiz de daha önce gündeme geldiğinde, bu konuda karşı oy kullandılar. Dolayısıyla bana sorarsanız satışlar konusunda, biz bu satışların bu dönemde, seçime az süre kala yapılmasını doğru bulmuyoruz ve karşıyız." dedi.

"Edirne halkına da sormak lazım"

Satılan yerlerin büyük ve değerli alanlar olduğuna dikkat çeken Akalın, "Bunlar Edirne halkının, dolayısıyla bunları satarken de Edirne halkına da sormak lazım. Halkımız ne düşünüyor bu konuda? Dolayısıyla hem şahsi olarak hem de parti olarak da bu satışı doğru bulmuyorum. Ben şuna inanıyorum, belli dönemler görevler yapılmalı, ondan sonra o dönem sona erdiğinde, bunu bir sonraki kişilere bırakılmalı. Uzun süre 2 sefer, 3 sefer görevlerin yapılması, körlük yaratıyor, bazı şeyleri göremiyorsunuz. Dolayısıyla bunun bir sınırının olması gerektiğini düşünüyorum. Herhalde Edirne'de de bu değişimin zamanı geldi diye düşünüyorum. O yüzden seçimler de yakın, önümüzdeki seçimlerde bir değişim olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Esnaf şu anda ortada kaldı"

Satışı yapılacak pazar yerinde esnaflık yapan Samet Yağcı, "Bence pazar yerinin satılması sıkıntı. Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz hem esnaftan hem de yerinden memnun. Taşınacak diye bir söylenti var ve esnaf da şu anda ortada kaldı. Burada para kazanan yüzlerce esnaf var. Gelen misafirlerimizi hoş tutuyoruz, onlar da bizden memnun, fiyatlarımız da uygun. Başka yere taşındığımızda zor bir dönemden geçeceğiz, bu esnaf için çok zor bir süreç olacak. Pazar başka yere giderse gerçekten büyük bir sıkıntı olacak esnaf için." ifadelerini kullandı.

"Bizim için daha iyi burası"

Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Salim Şevket de pazar yerinin değişmesini doğru bulmadığını belirtti.

Şevket, "Pazarın taşınması yanlış. Bizim için çok uygun burası. Bulgaristan'dan geldikten sonra yolumuzun hemen üstünde burası. Hem otoparkı var, bizim için çok uygun burası. Başka yere taşınırsa yine gideriz ama alışana kadar bayağı zaman geçer. Bizim için daha iyi burası." dedi.

Cevabı sonra verecek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyenin taşınmazlarının satışına ilişkin gelen tepkilere daha sonra düzenleyeceği basın toplantısında cevap vereceğini söyledi.