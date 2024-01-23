Edirne donuyor! Vatandaşlar buz tutan havuzdan su alamadı... Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesiyle dondurucu soğuk hava etkili olurken, süs havuzları ise buz tuttu.

İHA

Edirne dondurucu soğuğun etkisi aldında.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Balkanlara yakın köyler beyaza bürünürken, kent merkezinde ise buzlanma ve don olayları meydana geldi.

Süs havuzları buz tuttu

Hava sıcaklığının eksi 1 derecelere kadar düştüğü kentte, süs havuzları ve yollar buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle kalabalık olan caddelerin de boş kaldığı görüldü.

Saraçlar Caddesi’nde açıkta bulunan su hatlarının donması nedeniyle ile cadde esnafı, buzu kırarak havuzdan su almak zorunda kaldı.

"Buzu kırarak biraz su almaya çalışacağım"

Edirne yaşayan vatandaşlardan Tehmine Alieva, "Sabah dükkanda bulunan sular donmuş, dükkanımızı açmaya geldik. Hava da çok soğuk. Biraz su ihtiyacımız olduğu için havuzdan almaya çalıştık ama havuz da donmuş. Buzu kırarak biraz su almaya çalışacağım." dedi.

"Buranın ayazı meşhur olduğu için ne havuz kalır ne de bir şey"

Edirne’nin Korucu köyünden şehir merkezine alışveriş yapmaya gelen Hatice Ayar, "Edirne’mizin kuru ayazı var ve bu soğuklar nedeniyle her taraf donuyor. Bak buradaki havuzlar da donmuş durumda. Buranın ayazı meşhur olduğu için ne havuz kalır ne de bir şey." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)