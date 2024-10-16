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AA

Gümrüklerden sadece araçlar değil otobüs yolcuları da kontrole tabii tutuluyor. Pasaport kontrolleri bazen uzun zaman kayıplarına neden olabiliyor.

Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Edirne, Kapıkule Sınır Kapısı'nda alınan önlemlerle gümrükte bekleme sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediliyor.

Bu amaçla, Kapıkule'de otobüs yolcularının pasaport kontrolünün yapıldığı banko sayısı artırıldı.

2 KONTROL NOKTASI 4'E ÇIKARTILDI

Bu kapsamda Türkiye'den giriş ve çıkışta 2'şer adet bulunan pasaport kontrol nokta sayısı iki katına çıkarıldı.

Giriş ve çıkışta 4'e çıkan kontrol noktasıyla otobüs seyahatlerinde yolcuların bekleme süreleri azaldı.

15 DAKİKA, 5-7 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Kapasite artırmadan bir otobüsteki yolcuların bekleme süresi 15 dakikayı bulurken bu süre, kapasitenin artırılması sonrası 5-7 dakika arasına düştü.

YILLIK 5 BİN OTOBÜS KAPASİTESİ

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yılda ortalama 2 bin 500 otobüs giriş 2 bin 500 otobüs çıkış yapıyor.

YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Romanya'ya gidecek otobüsün yolcusu Erkan Tekin, uygulamanın güzel olduğunu söyledi.

Ek tedbirle daha önce pasaport kontrolü için bekledikleri sürenin yarı yarıya düştüğünü ifade eden Tekin, şu an hızlı şekilde işlemlerinin yapıldığını belirtti.

"İŞLEMLER HIZLANDI"

Otobüs şoförü Ergün Yılmaz da daha önceki döneme göre işlemlerin çok hızlandığını dile getirdi.