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- Edirne merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı
Edirne merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
- 01.02.2021 - 13:59
- Güncelleme : 01.02.2021 - 14:20
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
Zanlılar arasında ihraç edilen rütbeli askerler, avukatlar, doktor, öğretmen ve polislerin bulunduğu öğrenildi.
10 İLDE OPERASYON
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilere yönelik Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Isparta, Afyon, Sivas, Kırklareli ve Malatya'da başlatılan operasyon sürüyor.