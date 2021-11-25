Edirne merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüphelinin yakalanması için Edirne merkezli 6 ilde operasyon yapıldı.

Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirileceği belirtildi.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.