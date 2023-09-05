Edirne Valisi Yunus Sezer: Edirne genelinde başıboş köpek istemiyorum Edirne Valisi Yunus Sezer, sahipli köpekleri sokağa bırakan vatandaşların uyarılması ve gerektiği durumlarda idari ceza uygulanması talimatı verdi. Sezer, “Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemiyorum. Tüm belediyelerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz çalışma yapacaklar" dedi.

DHA

Türkiye'de henüz önüne geçilemeyen sorunlardan biri de başıboş köpekler...

7'den 70'e tüm vatandaşların büyük bir korku yaşadığı ve sokakta güvende hissetmediği sokak köpekleri, saldırılarıyla ölüme yol açıyor.

Kimi zaman ise yaşanan kovalamacada ağır yaralanmalar yaşanıyor.

Bu konuda ise bir elin parmağını geçmeyen sayıda yetkili gerekli önlemlerin alınması için talimatta bulunuyor.

Vali Sezer köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde çeşitli ziyaret bulunarak, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Vali Sezer, beraberinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile birlikte ilk olarak Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinledi

Sezer, programının devamında Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Sezer, sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Toplantıda söz alan Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, yazlıkçıların sahil köylerinden memleketlerine dönmesiyle birlikte köpek sayısında artış olduğunu söyledi.

"Belediye ve kolluk kuvvetlerimiz çalışma yapacak"

Vali Sezer, sahil köylerinde sahipsiz köpeklerin toplanarak kısırlaştırılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Sezer, yazlık bölgelerde sahipli köpeklerini sokağa bırakan vatandaşların uyarılması ve gerektiği durumlarda idari ceza uygulanması talimatını verirken şunları kaydetti: