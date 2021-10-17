Edirne ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü, Tekirdağ'da arttı

Edirne ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü, Tekirdağ'da arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illerinde Edirne ve Kırklareli'de vaka sayısında düşüş, Tekirdağ'da ise artış yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Tabloya göre, Trakya'da vaka sayısı Edirne ve Kırklareli'de düşüş gösterdi, Tekirdağ'da ise arttı.

TEKİRDAĞ'DA TEDİRGİN EDEN VAKA ARTIŞI

Daha önce açıklanan tabloda Edirne'nin 171,18 olan vaka sayısı 162,59'a, Kırklareli'nin 200,70 olan sayısı 188,26'ya düştü.

Tekirdağ'ın 141,06 olan vaka sayısı ise artış göstererek 156,42'ye yükseldi.