Edirne, 'Yenidoğan Çetesi' karşısında ayakta: Protesto düzenlendi

AA

Türkiye bu skandalı konuşuyor...

Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandıran yenidoğan çetesinin kan donduran suçları sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'da, ‘Yenidoğan Çetesi’ adlı verilen bir çetenin, yeni doğan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bilinçli şekilde ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı.

Yaşananlar sonrası Edirne'de sivil toplum kuruluşları Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek 'Yenidoğan çetesi'ni protesto etti.

EN AĞIR CEZALARI ALMALARI TALEP EDİLDİ

Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bebeklerin ölümüne neden olan şüphelilerin en ağır cezaları alması talebinde bulundu.

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nur Yılmaz Ercin, burada yaptığı açıklamada, "acımasız bir vahşetle" karşı karşıya kalındığını belirtti.

"BEBEKLERİ ÜÇ KURUŞ İÇİN YOK EDEN İNSANLAR KARŞISINDA NUTKUMUZ TUTULDU"

Hayati tehlikesi olan yenidoğan bebeklerin donanımlı devlet hastaneleri yerine anlaşmalı özel hastanelere sevk edildiğini ve bebeklerin ölümüne neden olunduğunu belirten Ercin, şu açıklamalarda bulundu:

Hayata gözlerini yeni açmış, anne kokusunu alamamış bebekleri üç kuruş için yok eden insanlar karşısında nutkumuz tutuldu. Olaya karışan hastanelerin sahiplerinin, doktorlarının ve diğer personelinin durumdan habersiz olduğunu düşünmekte zorlanıyoruz. Çünkü bir suça iştirak etmeden, suçu gören ve kayıtsız kalarak suçu ihbar etmeyenin de hem yasalar önünde hem de vicdanlarda suçu işleyenler kadar suçlu olduğunu hepimiz biliyoruz.



Ancak neyse ki sağlık sektöründe iyi yöneticilerin, etik ve vicdan sahibi sağlık çalışanlarının sayısının çok daha fazla olması umudumuzu diri tutuyor.

DENETİMLERİN ARTIRILIMASINA VURGU

Ercin, söz konusu olaydaki gibi benzer durumların yaşanmaması için denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Edirne Emek Platformu adına açıklama yapan Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Utku Okçu ise yaşanan olayın insanlık değerleriyle bağdaşmayan nitelikte olduğunu ifade etti.

Okçu, hekimlik mesleğinin saygınlığına, onuruna, kutsallığına leke sürenlerin, halkın sağlığını riske atanların hak ettikleri cezaları almaları için titizlikle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

"YENİ BİR SAĞLIKTA ŞİDDET DALGASI OLUŞMASINA DA MÜSAADE ETMEMELİYİZ"

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde özveriyle çalışan ve bebeklerin yaşamı için mücadele eden çok sayıda değerli hekim ve sağlık çalışanı olduğuna dikkati çeken Okçu, "Gecelerini gündüzlerine katarak görev yapan sağlık çalışanları toptancı bir bakışla suçlanmayı ve hedef gösterilmeyi hak etmemektedirler. Öfkeliyiz, güvensiz hissediyoruz, adalet bekliyoruz, yoğun duygular içerisindeyiz ama bütün bu yaşananlar sonucunda yeni bir sağlıkta şiddet dalgası oluşmasına da müsaade etmemeliyiz." ifadesinde bulundu.