Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurda girerek toplum için tehlike arz eden göçmenler için yeni bir çalışma daha başlattı.

Gerçekleştirilen çalışmanın adresi bu kez Edirne oldu.

10 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

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Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.