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Edirne’de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi

Edirne’de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde araçlar ve iş yerlerinde yapılan aramada 111,5 litre sahte içki, 50 gram esrar ve 10 gram Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.