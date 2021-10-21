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    Edirne’de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi

    Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde araçlar ve iş yerlerinde yapılan aramada 111,5 litre sahte içki, 50 gram esrar ve 10 gram Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.10.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 14:47
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    Edirne’de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi

    Edirne'nin Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y. ve Ö.T.’nin araçlarıyla K.K. ve Ö.K.’nin iş yerlerinde arama yaptı.

    Aramalarda 111,5 litre sahte içki, 50 gram esrar, 10 gram Hint keneviri, 1 uyuşturucu düzeneği ve öğütücüsü ile 157 kutu makaron ele geçirildi.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    S.Y., Ö.T., K.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Edirne’de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi #1

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