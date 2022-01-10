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- Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
- AA
- 10.01.2022 - 17:07
- Güncelleme : 10.01.2022 - 17:10
Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.A., M.S. ve A.A.'yı yakaladı.
FETÖ BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ
Kimlik kontrolünde 3 şüphelinin, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. Zanlıların gözaltı işlemleri sürüyor.