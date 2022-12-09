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Edirne'de 32 litre sahte alkol ele geçirildi

Edirne'de 32 litre sahte alkol ele geçirildi

Ekiplerin ihbarı üzerine bir iş yerine yapılan operasyonda 32 litre etil alkol ve 17 litre el yapımı rakı yakalanırken adreste bulunun şüpheli gözaltına alındı.