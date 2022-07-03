Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
322.364
-1.16%
BTXN Coin
6.79
-3.13%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Edirne’de, 363 Afgan kaçak göçmen yakalandı

    Afganistan uyruklu 363 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne’den İstanbul’a gönderildi.
    • 03.07.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 17:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne’de, 363 Afgan kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar, 81 ilde kararlılıklar devam ediyor…

    Çalışmalar kapsamında, Edirne’de, 363 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

    Charter seferi ile ülkelerine gönderilecekler

    İHA’nın haberine göre; kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na gönderildi.

    Kaçak göçmenlerin, charter seferi ile ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

    Edirne’de, 363 Afgan kaçak göçmen yakalandı ViDEO

    Edirne’de, 363 Afgan kaçak göçmen yakalandı #1

    Edirne’de, 363 Afgan kaçak göçmen yakalandı #2

    Edirne’de, 363 Afgan kaçak göçmen yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Emre Mor Fenerbahçe'de
    Transfer dosyası

    Emre Mor Fenerbahçe'de

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Btcrobo

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Çukurca’da buğday hasadı başladı
    Ekonomi

    Çukurca’da buğday hasadı başladı

    Görüş Bildir