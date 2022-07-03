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Edirne’de, 363 Afgan kaçak göçmen yakalandı
Afganistan uyruklu 363 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne’den İstanbul’a gönderildi.
- 03.07.2022 - 16:15
- Güncelleme : 03.07.2022 - 17:12
Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar, 81 ilde kararlılıklar devam ediyor…
Çalışmalar kapsamında, Edirne’de, 363 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Charter seferi ile ülkelerine gönderilecekler
İHA’nın haberine göre; kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na gönderildi.
Kaçak göçmenlerin, charter seferi ile ülkelerine gönderileceği öğrenildi.
Edirne’de, 363 Afgan kaçak göçmen yakalandı ViDEO