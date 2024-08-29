AA
Düzensiz göçle yurt genelinde mücadele sürüyor...
Özellikle sınır hatlarında ekipler Avrupa'ya yasa dışı göç etmeye çalışanlara göz açtırmıyor.
Son operasyon Edirne'de düzenlendi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan ihbar üzerine harekete geçti.
48 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Ekipler, merkeze bağlı Doyran ile Uzunköprü'nün Saçlımüsellim ve Lalapaşa'nın Hüseyinpınar köylerindeki denetimlerinde 48 düzensiz göçmeni yakaladı.
GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİLER
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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