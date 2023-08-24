Edirne'de 64 kaçak göçmen Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a yasa dışı geçiş yapmak için ormanlık alanda bekleyen 64 düzensiz göçmeni yakaladı.

AA

Güvenlik güç ülke huzur ve güvenliği bozacak şahıslara geçit vermiyor...

Bu kapsamda sınırdan ve ülke içerisinde kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.

Yapılan operasyonların sayısı her geçen gün artarken son olarak Edirne'de denetimler gerçekleştirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarmanın göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri sürüyor.

64 göçmen yakalandı

Bu kapsamda Bulgaristan'a illegal yoldan geçmek için bekleyen Suriye, Afganistan, Filistin uyruklu 64 düzensiz göçmen sınıra yakın ormanlık alanda yakalandı.

Yapılan denetimler kapsamında düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.