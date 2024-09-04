Edirne'de 8 ayda 12 bin 791 düzensiz göçmen yakalandı Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 12 bin 791 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi. Sezer, güvenlik önlemleri için tüm imkanların artırıldığını belirtirken düzensiz göçmen trafiğinde yüzde 85 azalmanın olduğunu kaydetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.

Yurda kaçak yollardan girmeye çalışan göçmenler yakalanarak Geri Gönderme Merkezlerine teslim ediliyor.

"MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Edirne Valisi Yunus Sezer, düzensiz göç rakamlarıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

"TÜM İMKANLARI ARTIRDIK"

Düzensiz göçle mücadele konusunda her türlü tedbirin alındığına dikkati çeken Sezer, "Hudut hattımızdaki 345 kilometrelik yolun 300 kilometresini yeniledik. Aynı zamanda hudut bağlantı yolları da gözden geçirildi. Elektro optik kuleler, asansörlü kuleler ve tüm teknolojik imkanları artırdık." dedi.

Sezer, düzensiz göçü önlemek amacıyla 16'sı sabit olmak üzere 107 noktada denetim ve kontrol yürütüldüğünün altını çizdi.

8 AYDA 12 BİN 791 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Söz konusu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Sezer şu ifadeleri kullandı:

8 ayda 451 organizatör yakalanırken 209'u tutuklandı. Geçen yıla göre tutuklamalarda yüzde 70'e yakın bir artış söz konusu. Göçmen kaçakçılığına karışan araçlarla ilgili de yoğun bir mücadele ortaya konuldu. 128'i bot, 2'si tekne olmak üzere toplamda 655 araç ele geçirildi. Bu sene 31 Ağustos itibarıyla 12 bin 791 yasa dışı göçmen yakalandı.

"YÜZDE 85 AZALMA VAR"

Güvenlik güçlerinin sınır hattında ve kent genelinde sıkı denetimler gerçekleştirdiğini dile getiren Sezer, geçen yıla göre düzensiz göçmen trafiğinde yüzde 85 azalma olduğunu anlattı.

Vali Sezer, 8 ayda sınır hattından Bulgaristan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 363 terör örgütü üyesinin de yakalandığı bilgisini paylaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)