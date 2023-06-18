Edirne'de 80 yaşındaki Şevki Kılıç üniversite sınavına girdi 80 yaşındaki Şevki Kılıç, ’okumanın yaşı yok’ diyerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girdi.

İHA

Ülke genelinde yapılan sınavlara bazı gençler geç kalırken, 80’lik Şevki Kılıç ise elinde bastonuyla sınava gireceği okula geldi.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) giren Kılıç, mezun olduğu Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü’nde sınava girerek arkeoloji bölümünü kazanmayı hedefliyor.

Kılıç, mezun olduktan sonra da arkeolog olmak istiyor.

Memuriyet yıllarında okumaya zaman bulamayan Kılıç, emekli olduğundan okumaya daha çok zaman ayırabiliyor.

Tarih bölümünü 3 senede bitirdi

Edirne’de ’okumanın yaşı yok’ diyerek genç öğrencilere örnek olan Şevki Kılıç, 2016 yılında mezun olduğu Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kredili sistem ile 3 yılda başarılı bir şekilde bitirdi.

Okuma aşkıyla yanıp tutuşan Kılıç, ömrünün yarısı olan 40 yılını okuyarak ve araştırarak geçirdi.

En yaşlı öğrenci

Edirne’de vatandaşlar arasında "Bilge Amca" lakabıyla tanınan Kılıç, Trakya Üniversitesi’ndeki en yaşlı öğrenci olma özelliğini taşıyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra da Osmanlıca tarih araştırmalarına ve çalışmalarına devam eden Kılıç, tarih bölümü bitirme tezi olarak da Şükrü Paşa’nın Balkan Harbi’ni kaleme alarak başarıyla verdi.

"Gençler fırsat buldukça sınavlara girsin"

İki üniversite bitirdiğini ifade eden Şevki Kılıç, arkeoloji bölümünü kazanmak için sınava girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Gençlere tavsiyem, okulu bıraktıkları halde bile fırsat bulduklarında hemen sınava girsinler. Ben de bugün çok telaşlıyım. Ben 40 yıldan beridir sınava giriyorum. İlk sınava 1983 tarihinde girdim. İstanbul Halkalı’da maliye memuruydum. 50 kişilik kontenjanı olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Tarih Bölümü’nü birincilikle kazandım. O yıl da 484 puan almıştım.

Gençlere örnek oluyor

80 yaşındaki Şevki Kılıç’ın sınava girdiğini gören vatandaşlardan Gültekin Özcan, okumanın yaşı olmadığını belirterek şöyle konuştu: