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Edirne'de 9 ayda 14 bin düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 9 ayda 14 bin düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de düzensiz göçle mücadele sürerken bu kapsamda da ilde, 9 ayda 14 bin 495 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.