Edirne'de 9 ayda 14 bin düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor.
Bu kapsamda da Edirne'de operasyonlar aralıksız sürüyor.
Ekipler, teknik takip ve istihbari çalışmalar neticesinde düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma yürütüyor.
TESPİT EDİLİYOR, SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLIYOR
Kent içinde Edirne Emniyet Müdürlüğü yol kontrollerini de aralıksız İl Göç İdaresi Müdürlüğüyle yürütüyor.
Düzensiz göçmen olduğu şüphesi bulunan kişilere, İl Göç İdaresi Mobil Göç Noktası'nda kontrol yapılıyor.
Parmak izi sorgulaması ve GöçNet veri tabanı kontrolleri sağlanan kişinin düzensiz göçmen olduğu tespiti yapılırsa sınır dışı işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi'ne götürülüyor.
14 bİN DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Çalışmalar kapsamında 9 ayda hudut birlikleri ve kolluk, 14 bin 975 düzensiz göçmen yakaladı.
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