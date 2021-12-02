Edirne'de 91 fırın, haksız fiyat artışı yaptı

112 fırını denetleyen ekipler, 91 fırında olağanüstü fiyat artışını ortaya çıkardı.

Edirne, artan ekmek fiyatlarını konuşuyor.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, il genelinde 91 fırında haksız fiyat artışı tespit edildiğini açıkladı.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, bir basın toplantısında Edirne Ticaret Müdürlüğü'nü itham eden ifadeler kullanıldığını belirtti.

EŞ ZAMANLI FİYAT ARTIŞI

Toplantıda, İl Ticaret Müdürlüğü'nün ilgili odalarca verilen ekmek fiyat tarifelerini denetlemediğinin öne sürüldüğünü belirten Altun, "Bilindiği gibi 6 Kasım'da halk tipi ekmeğin kilogram fiyatı 7.14 lira iken, ilimizdeki bütün fırıncılar eş zamanlı kilogramını 10 liradan satışa başlamaları nedeniyle valiliğimizin talimatları ile il müdürlüğümüz ve ilgili kurumlar müşterek haksız fiyat denetimi yapılmış, bu kapsamda il genelinde 112 fırın denetlenmiş olup, 91 fırında haksız fiyat artışı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

TUTANAK DÜZENLENDİ

Altun, bu konuda düzenlenen tutanakların haksız fiyat artışı yönünden Bakanlığın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne, disiplin yönünden de işlem yapılmak üzere ilgili odalara bildirildiğini aktardı.

Altun, şunları kaydetti:

"KAMUOYU YANILTILDI"

"İlgili odanın vermiş olduğu ekmek fiyat tarifesi denetimleri yine ilgili oda tarafından yapılması gerekirken bu hususta denetim yetkisi verilmemiş İl Müdürlüğümüzün yetkili olduğu yönünde yapmış olduğu açıklama ile kamuoyu yanıltılmıştır.

Kaldı ki İl Müdürlüğümüzün belirtilen dönemde yapmış olduğu denetimi dahi tarife denetimi olarak açıklamışlardır. Bakanlığımız mevzuatında İl Müdürlüğümüzün ilgili odalarca belirlenen fiyat tarifelerini denetleme yönünde bir yetkisi bulunmaması nedeniyle bu denetimlerin ilgili odalarca yapılması kendi mevzuatları gereğidir."

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Altun, 1 Ocak'tan bu yana 363 iş yerinde 1795 üründe haksız fiyat artışı denetimi, 273 iş yerinde 2 bin 543 üründe fiyat etiketi denetimi yapılarak, tespit edilen aykırılıklarla ilgili idari işlem başlatıldığını bildirdi.