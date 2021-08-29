Edirne'de 'Afgan' sığınmacılara karşı denetimler artırıldı

"Yunanistan sınır kapılarını" açtı duyurusu üzerine Edirne'ye gelen Afganlar nedeniyle, jandarma ve polis denetimlerini artırdı. Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında çok sayıda sığınmacı yakalandı.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Gani'nin kaçmasının ardından, Afganlılar ülkelerini terk etmeye başladı.

Sığınmacı olarak ülkelerin kendilerini kabul etmelerini bekleyen Afganlıların en büyük hayali ise Avrupa'ya gitmek.

Türkiye'de yaşayan ve Avrupa'ya gitmek isteyen bazı Afganlılar, sosyal medyadan yayılan "Yunanistan sınır kapısını açtı" söyleminin üzerine Edirne'ye geldi.

Afganların Edirne'ye gelmesinin ardından, jandarma ve polis ekipleri kent girişi ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yolunda araçları kontrol etmeye başladı.

Araçların geçişlerine izin verilirken, kaçak olarak kente girmeye çalışan sığınmacılar ise yakalandı.

SIĞINMACILAR GERİ ÇEVRİLDİ

Jandarma ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nden Pazarkule Sınır Kapısı'na giden yolunda önlem alarak, gelen sığınmacıları geri çevirdi.

Otogar ve yolcu otobüsleri içinde Afganistanlı sığınmacıların kentte girmeleri önlendi.

Sığınmacıların bir kısmı yaşadıkları illere geri dönerken bir kısmı ise kentte bekleyişlerini sürdürüyor.

"YUNANİSTAN'A GİTMEK İSTİYORUM"

Yunanistan'ın kapılarını açtığı söylentisine inanarak Avrupa'da yaşam umuduyla Edirne'ye gelen Afganistan uyruklu Nurullah Vahip, "Yunanistan sınır kapılarını açtığı paylaşımı yapıldı, biz bunun için Edirne'ye geldik. Avrupa'ya gidip orada yaşamak istiyorum.

Ben Pazarkule Sınır Kapısı'na gittim ve kapının kapalı olduğunu gördük. İstanbul'dan taksi tutup, buraya geldik. Daha önce Yunanistan'a kaçak geçtim ve orada beni yakalayıp geri gönderdiler. Şimdi tekrar Yunanistan'a gitmek istiyorum." dedi.

"AMACIM AVRUPA'YA GİTMEK"

Afganistanlı Şehmuz Kavaka, "Bize Yunanistan'ın sınır kapısının açıldığını söylediler, bu yüzden Edirne'ye geldik. Amacım Yunanistan'a oradan Avrupa ülkelerine geçiş yapmak.

Yapılan paylaşımın gerçek olmadığını gördük ama gelmiş bulunduk. Arkadaşlarımla birlikte Yunanistan'a gitmek istiyoruz." diye konuştu.