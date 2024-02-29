Edirne'de alkollü tır şoförü polisin sabrını sınadı: Ehliyeti alınıp trafikten men edildi Polis ekipleri tarafından alkollü olduğu anlaşılan tır şoförünün ehliyetine el konularak trafikten men edildi. Bu durum karşısında sinirlenen sürücü ekiplere zor anlar yaşatırken o anlar anbean kameralara yansıdı.

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İHA

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda alkolü olarak tır sürücülüğü yaptığı ihbarını alan trafik polisleri harekete geçti.

Kenan Okur kontrolündeki tır sürücüsüne yapılan alkolmetre testinde 78 promil alkolü olduğu belirlendi.

Trafikten men edildi

Alkollü sürücü Okur, yaşanan duruma olaya tepki göstererek dakikalarca konuşarak kendini savunmaya başladı.

Trafikten men edildi

Daha sonra ehliyetine el konulduğunu ve aracın trafikten men edildiğini öğrenen Okur, görevini yapan polise, "Seninle işim yok benim, kralı, hakimi, savcısı gelsin” ifadelerini kullandı.

"Hakimi savcısı gelsin"

Dakikalarca konuşarak polislerin sabrını sınayan alkollü sürücü, “Bunu yapamazlar burada ben parktayım tamam mı? Böyle basit bir olay değil bu. Ben buradayım anladın mı? Benim ekmeğimi kesecek kimseyi tanımam. Kralı götüremez. Ben burada alkol de alırım. Seninle işim yok kapat, hakimi savcısı gelsin. Direksiyon başında oturuyorum, oturmaya benim hakkım yok mu? Ben sınır kapısındayım, bekliyorum geldi trafik polisi, benden ehliyet kontrol tamam sıkıntı yok. Ben alkolü değilim, normal bir bira içtim. Ne yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar hayırdır yani. Kardeşim benim hakkım değil mi yemek içmek. ‘Yürürken’ mi yakalamış beni Türk polisi. Deki bana ehliyetini ver. Beni araç sürerken alkolü olarak yakalayacak. Ben sınır kapısında bekliyorum. Aracımı kimse alamayacak, gücü yetmez. O zaman park yapılacak sınır kapısında ve bizi parka koyacaklar.” dedi.

Daha sonra alkolü sürücü, görüntü alan muhabirin kamerasını polislere ve tırlara çevirerek oradan da görüntü almasını istedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)