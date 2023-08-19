Edirne'de arabalı tren gurbetçilere büyük kolaylık sağlıyor Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Avusturya'ya doğru yola çıkan vatandaş, "Sevinçle gelip, üzüntüyle dönüyoruz. Özlem çok farklı bir şey" dedi.

İHA

Gurbette yaşayan vatandaşların tatilleri sona erdi.

Yaz tatilini değerlendirmek için yıllık izinlerini anavatanda geçirmek isteyenler geçtiğimiz ay yollara düştü.

Araçlarıyla sınır kapılarına gelenler, Türk bayraklarını görür görmez yurda kavuşmanın hissiyle duygusal anlar yaşamıştı.

Şimdi ise sıra dönüş yoluna gelince, yaşanan duygu kat kat arttı. Öte yandan saatler sürecek olan yolculuk için de arabalı trene yöneldi.

Arabalı trene rağbet arttı

Rahat ve konforlu yolculuk yapmayı tercih eden gurbetçiler, Edirne Tren Garı'nda arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyerek kompartımanda yorulmadan yolculuk yapıyor.

Gurbetçiler, gümrükteki işlemlerinin ardından araçlarını trene yüklüyor.

Karayoluyla seyahati tercih eden gurbetçiler otomobilleriyle günlerce yolculuk yaparken, arabalı treni seçenler ise yorulmadan yolculuk yapmanın tadını çıkarıyor.

"Yarımız Türkiye'de, yarımız Avusturya'da"

Yaşadığı Avusturya'ya dönüş yolculuğunda arabalı treni tercih eden gurbetçilerden Nurten Heli Margi, "Geçen yıl çok sıkıntı çektik, 12 saat Edirne'de beklemiştik. O yüzden bu sene treni tercih ettik. İlk kez deneyeceğiz. İnşallah güzel geçer. Sevinçle gelip, üzüntüyle dönüyoruz. Özlem çok farklı bir şey. Yarımız Türkiye'de, yarımız Avusturya'da. Vatanımız çok farklı. Anlatılacak bir duygu değil, sadece yaşamak gerekir. Allah hiçbirimizi vatanımızdan ayırmasın." dedi.

Geliş sevinçli, dönüş hüzünlü

Yaşadığı Almanya'ya dönüş yolculuğuna geçen Songül Doğan, Türkiye'ye gelişte sevindiklerini, Avrupa'ya dönüşte de üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Yaşadığı Almanya'ya giden Hatun Kurban, daha önce de arabalı trenle yolculuk yaptığını ve rahat olduğunu aktardı.

Türkiye'nin çok farklı olduğunu ve değerinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Kurban, Türkiye'yi çok sevdiğini ve dönerken üzüntü yaşadığını ifade etti.

"Bizim için vatan, toprak, gurbet bambaşka"

Memleketi Konya'dan yaşadığı Avusturya'ya dönen Seyfullah Durmaz, "2 yıl önce arabayla karayolundan yolculuk yapmıştık. Ortalama Konya'dan Avusturya'ya gitmem tam 64 saat sürmüştü. O yüzden bu sene tercihimiz arabalı tren oldu. Tren rahat ve konforlu. Kabininde uyuyarak rahat şekilde yolculuk yapıyorsun. Bizim için vatan, toprak, gurbet bambaşka." dedi.

4 ülkeden geçiyor

Edirne kent merkezindeki Edirne Tren Garı'ndan kalkan arabalı tren, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya güzergahından Avusturya'ya ulaşıyor.

Gurbetçiler, bu noktadan sonra yaşadıkları şehirlere otomobilleriyle ulaşıyor.