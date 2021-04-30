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    Edirne'de araçla alışverişe gitmek pahalıya patladı

    Edirne'de tam kapanma yasağına uymayarak araçlarıyla alışverişe gidenlere ceza kesildi.
    • AA
    • 30.04.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 13:35
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    Edirne'de araçla alışverişe gitmek pahalıya patladı

    Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

    Edirne'de polis ekipleri, kent merkezinde ve bazı alışveriş merkezlerinin önünde, yasak olmasına rağmen araçlarıyla alışverişe gelen vatandaşlara yönelik denetim yaptı.

    3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA

    Ekipler, marketlere araçlarıyla gelenler ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

    Ellerinde poşetleriyle araçlarının yanına gelen bazı vatandaşlar karşılarında polisi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

    Edirne de araçla alışverişe gitmek pahalıya patladı #1

    Polis ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından izin belgesi olmayan veya araçlarıyla alışverişe gelen vatandaşlara para cezası yazdı.

    Ekipler ayrıca, dışarıda olan bazı vatandaşları da kurallara uymaları konusunda uyardı, bazı mahallelerde kısıtlamaya yönelik anonslar yapıldı.

    Edirne de araçla alışverişe gitmek pahalıya patladı #2

    Edirne de araçla alışverişe gitmek pahalıya patladı #3

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