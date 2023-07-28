Edirne'de barajlarda azalan su sonrası belediye uyarı SMS'leri gönderdi Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesinin 4 milyon metreküpe gerilemesi ve ilçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine vatandaşlar belediye tarafından gönderilen SMS’lerle uyarılmaya başlandı.

DHA

Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan'a içme suyu sağlayan ve 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe kadar düştü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir hafta önce yaptığı açıklamada, ilçenin 45 günlük suyunun kaldığını açıkladı.

Vatandaşlara SMS gönderildi

Bölgede bazı önlemler alınırken, vatandaşlar da belediye tarafından gönderilen SMS’lerle uyarılıyor.

SMS’lerde suyu bilinçsizce kullananları uyarılması ya da Alo 153 Hattı’ndan belediyeye ihbar edilmesi istendi.

"Geleceğimiz ve çocuklarımız için su kaynaklarımızı koruyalım"

Kısa mesajlarda şu ifadelere yer verildi:

45 günlük suyumuzu tasarruflu kullanalım. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Kadıköy Barajı başta olmak üzere tüm su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bu sebeple tasarruf ve bilinçli tüketime dikkat ederek, çevrenizde halı yıkayan, bahçesini sulayan, araçlarını yıkayanları ve suyu bilinçsizce kullananları uyarın ya da Alo 153 Hattı’mızı arayarak bize bildirin. Geleceğimiz ve çocuklarımız için su kaynaklarımızı koruyalım, suyu tasarruflu kullanalım.

"15 kuyu aktif olacak şekilde bir ihale gerçekleştirdik"

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran, 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranının kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe düştüğünü belirterek şunları kaydetti:

Bu 4 milyon metreküp sudan ölü hacim ve yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan buharlaşmayı düştüğümüzde 1 milyon metreküp kullanılabilir su kalacağını öngörüyoruz. Bu da yaklaşık 45 günlük suyumuz kaldığı anlamına geliyor. Biz Kadıköy Barajı bu durumdayken önlemler almaya çalıştık. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. İlk önce Kumdere köyünde bulunan 7 adet kuyumuza ilave olarak toplamda 15 kuyu aktif olacak şekilde bir ihale gerçekleştirdik. Bunu yılbaşına kadar hayata geçirerek, Keşan’a tek başına yetecek bir kaynak haline getirebilmek için mücadelemizi vereceğiz. Diğer bir önlemimiz ise Çokal Barajı. Çokal Barajı’ndan Malkara’ya gidecek olan içme suyu hattına DSİ’ye başvurarak bize bir kol bırakmalarını istedik ve bu uygun bulundu. Yaklaşık 3,5 milyon metreküp su proje aşaması bittikten sonra uygulama aşamasına geçildiğinde Keşan’a verilmek üzere Çokal Barajı’ndan buraya aktarılacak.

"Herkesi tasarrufa davet ediyorum"

Suyun tek yürek olup tasarruflu kullanılması gerektiğini ifade eden Başaran şunları söyledi: