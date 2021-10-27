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- Edirne'de bir binanın çatı katında meydana gelen yangın söndürüldü
Edirne'de bir binanın çatı katında meydana gelen yangın söndürüldü
- İHA
- 27.10.2021 - 06:38
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yangın gerçekleşti.
Rızaefendi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu önce polis ekiplerine ardından itfaiye ekiplerine bildirdi.
BİNADAKİLER KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, apartmanda ikamet edenleri polis kontrollü şekilde tahliye etti.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.
Ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma açılırken, yangında da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.