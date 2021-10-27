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    Edirne'de bir binanın çatı katında meydana gelen yangın söndürüldü

    Uzunköprü ilçesinde bulunan bir binanın çatı katı yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alevleri söndürdü. Yaşanan hadise sonrasında olayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 06:38
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    Edirne'de bir binanın çatı katında meydana gelen yangın söndürüldü

    Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yangın gerçekleşti.

    Rızaefendi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu önce polis ekiplerine ardından itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Edirne de bir binanın çatı katında meydana gelen yangın söndürüldü #1

    BİNADAKİLER KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

    Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, apartmanda ikamet edenleri polis kontrollü şekilde tahliye etti.

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

    Ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

    Yaşanan olayla ilgili soruşturma açılırken, yangında da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

    Edirne de bir binanın çatı katında meydana gelen yangın söndürüldü #2

    Edirne de bir binanın çatı katında meydana gelen yangın söndürüldü #3

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