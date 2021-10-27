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Edirne'de bir binanın çatı katında meydana gelen yangın söndürüldü

Edirne'de bir binanın çatı katında meydana gelen yangın söndürüldü

Uzunköprü ilçesinde bulunan bir binanın çatı katı yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alevleri söndürdü. Yaşanan hadise sonrasında olayla ilgili de soruşturma açıldı.