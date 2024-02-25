Haberler



Gündem



Edirne'de bir haftada 288 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de bir haftada 288 kaçak göçmen yakalandı Kent genelinde son bir haftada yapılan denetimlerde 288 kaçak göçmen yakalandı. Denetimlerde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.