Edirne'de bir haftada 288 kaçak göçmen yakalandı

AA
Düzensiz göçle mücadele devam ediyor...
Edirne'de jandarma ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
288 kaçak göçmen yakalandı
Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde son bir haftada yaptıkları denetimlerde 288 kaçak göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
4 göçmen kaçakçısı yakalandı
Denetimlerde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, bir araca el konuldu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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