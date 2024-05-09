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Edirne'de bir yılda 5 bin 446 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir yılda 5 bin 446 düzensiz göçmen yakalandı Sınır kent Edirne'de düzensiz göçle mücadele sürüyor. Hem polis hem de jandarma, teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma yürütüyor.