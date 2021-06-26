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    Edirne’de, Bulgar vatandaşlarını alışveriş yoğunluğu kamerada

    Aşı şartlarını sağlayan Bulgar vatandaşları, alışveriş için Edirne’yi tercih etti. Bulgar vatandaşlarının oluşturduğu yoğunluk, kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 26.06.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 11:48
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    Edirne’de, Bulgar vatandaşlarını alışveriş yoğunluğu kamerada

    Edirne, koronavirüs aşısını yaptırıp aşı sertifikası şartını yerine getiren Bulgar vatandaşlarının uğrak yeri oldu.

    1 levanın 5 lira olması, Edirne’yi alışveriş turizmi için daha cazip bir hale getirdi.

    Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı, Bulgar vatandaşların gözdesi haline geldi.

    Her ihtiyaçlarını buradan karşılayabilen Bulgar vatandaşlarının oluşturduğu kalabalık, kameralara yansıdı.

    Pazar personelleri hoparlör üzerinden sık sık Bulgarca ve Türkçe koronavirüs kuralları ile alakalı uyarı anonsları yaptı.

    YOĞUNLUK ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

    Cuma günü başlayan yoğunluk, cumartesi de devam etti.

    Birçok Bulgar vatandaşı sabahın erken saatlerinde Saraçlar Caddesi’ne gelerek alışveriş yapmaya başladı.

    Bölge ekonomisine katkı sağlayan alışveriş turizmi, bölge esnafının yüzünü güldürdü.

    Edirne’de, Bulgar vatandaşlarını alışveriş yoğunluğu kamerada #1

    AŞ IYAPTIRANLAR UYGULAMADAN MUAF

    İkinci dozu aşı yaptırıp aşı sertifikasına sahip olan Bulgaristan vatandaşları, Türkiye’ye girişlerinde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf tutuluyor.

    18 YAŞ ALTI AŞILANMIŞ AİLE FERTLERİ İLE YOLCULUK YAPABİLİYOR

    Türkiye ve Bulgaristan arasında yapılan anlaşma kapsamında, aşı yapılmayan 18 yaşının altındaki Bulgaristan vatandaşları aşı sertifikası bulunan aile fertleri ile yolculuk yapabiliyor.

    Bulgaristan’da aşılanma oranının artması ile Edirne’de alışveriş turizminde artış gözleniyor.

    Edirne’de, Bulgar vatandaşlarını alışveriş yoğunluğu kamerada VİDEO

    Edirne’de, Bulgar vatandaşlarını alışveriş yoğunluğu kamerada #2

    Edirne’de, Bulgar vatandaşlarını alışveriş yoğunluğu kamerada #3

    Edirne’de, Bulgar vatandaşlarını alışveriş yoğunluğu kamerada #4

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    Edirne’de, Bulgar vatandaşlarını alışveriş yoğunluğu kamerada #6

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    Edirne’de, Bulgar vatandaşlarını alışveriş yoğunluğu kamerada #8

    Edirne’de, Bulgar vatandaşlarını alışveriş yoğunluğu kamerada #9

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