Edirne'de cadde üzerindeki mezarlar dikkat çekiyor

Belediye'nin yol genişletme çalışmaları sonrası caddenin ortasında kalan mezarlar, görenleri şaşırtıyor.

Edirne’nin Meydan Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde bulunan Saçlı İbrahim Efendi ve Ethem Baba mezarları, yıllar önce yapılan yol genişletme çalışmaları sonrası caddenin ortasında kaldı.

Mezarlara sahip çıkan mahalleli mezarın temizliğini ve bakımını yapıyor. Mezarları gören vatandaşlar, dua okuyor.

"BAHÇEDEN CADDE GEÇTİ, MEZARLIK ORTADA KALDI "

Meydan Mahallesi Muhtarı Emin Özbostan, "Trafik artınca yol genişletme çalışmaları sonrası her iki mezar yolun ortasında kaldı. Daha önce bu mezarlar evlerin hemen önündeydi" dedi.

"BELEDİYE YOL GENİLETME ÇALIŞMASINDA BAHÇEYİ İSTİMLAK ETTİ"

Bölge esnafından Rıfat Özer, "Mezarlığın yanında bulunan evler o zaman yer eviydi ve bu mezarlıklar bu evlerin bahçelerinde kalıyordu. Belediye yol genişletme çalışmaları kapsamında bahçeyi istimlak etti. Yol genişletme çalışmaları yapıldı ama mezarlıklar aynı yerinde kalınca bu kez caddenin ortasında kalmış oldular" dedi.