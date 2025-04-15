Edirne'de çamurluklara gizlediği esrarla sınırda yakalandı

İHA

Türkiye’den Bulgaristan’a geçiş yapan kapalı kasa bir araç, Kapıkule Sınır Kapısı’nı sorunsuz şekilde geçerek Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı’nda detaylı aramaya alındı.

Aracı kullanan 46 yaşındaki kadın sürücünün hem Türk hem Belçika vatandaşı olduğu ve tek başına seyahat ettiği öğrenildi.

ÇAMURLUKLARA GİZLEME BÖLMESİ YAPMIŞ

Kadının beyan edilecek bir eşyasının olmadığını söylemesine rağmen, Bulgaristanlı gümrük görevlileri aracı detaylı incelemeye aldı.

Araç detaylı bir gümrük muayenesinden geçirildi ve bu muayene sırasında çamurluklardan birinin üzerindeki fabrika boşluğunda ve şasinin altında özel olarak yapılmış saklanma yerlerinde 4 paket kuru yeşil yaprak bulundu.

1 KİLO 894 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu testinde maddelerin esrar olduğu belirlendi.

Şüphelinin Türkiye’den Belçika’ya seyahat ettiği, ele geçirilen uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 1 kilo 894 gram olduğu açıklandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan maddenin yaklaşık piyasa değerinin 16 bin Euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından başlatıldı.