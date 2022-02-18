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    Edirne'de denetime giren sürücülerden skandal savunmalar

    Polis ekiplerinin sürücülere yönelik gerçekleştirdiği denetimde, bir şahıs alkolmetreye üflemezken, diğer sürücü camlarındaki filmi ceza yememek için elleriyle söktü.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 10:12
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    Edirne'de denetime giren sürücülerden skandal savunmalar

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri alkollü, cam filmi kullanan ve çakar lamba ile gezen sürücülere yönelik uygulama yaptı.

    Polis ekipleri alkollü olarak direksiyon başında denetime yakalanan sürücülerin alkolmetreye üflenmesi istendi.

    POLİSLERE ROL YAPTI

    Sürücüler ise alkolmetreyi görünce, hafif nefesle üfleyerek ekipleri oyalamaya çalıştı.

    Edirne de denetime giren sürücülerden skandal savunmalar #1

    "EVRAKLARIMI DÜKKANDAN ALALIM"

    Bir diğer alkolü sürücünün ise üstünde ne kimliği ne de ehliyeti vardı. Polis ekiplerine "Evraklarım dükkanda gel gidip alalım" dedi.

    CAM FİLMİ ELLERİYLE SÖKTÜ

    Alkolmetreye de üflemek istemeyen sürücü dakikalar sonra ikna oldu. Durdurulan araçların bazılarında ise cam filmi vardı.

    Ekiplerin cam filminin yasak olduğunu ve para cezası bulunduğunu hatırlatmalarının ardından, bazı sürücüler cam filmi cezası yememek için araçlarının camlarındaki filmleri elleriyle söktü.

    "ÇAKAR KENDİ KENDİNE AÇILDI"

    Öte yandan çakar lambalar ile gezen otomobil sürücüsü de cezadan kaçmak için arabanın onun olmadığını çakar lambanın kendi kedine açıldığını iddia etti.

    Edirne de denetime giren sürücülerden skandal savunmalar #2

    Edirne de denetime giren sürücülerden skandal savunmalar #3

    Edirne de denetime giren sürücülerden skandal savunmalar #4

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    Edirne de denetime giren sürücülerden skandal savunmalar #9


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