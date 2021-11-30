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    Edirne'de deniz taştı yollar kapandı

    Şiddetli lodos sebebiyle denizin taşması sonucu sahil yolları kapanırken, suyun sitelere girmesine ramak kaldı.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 11:31
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    Edirne'de deniz taştı yollar kapandı

    Edirne’nin Enez ilçesinde dün başlayan şiddetli lodos, bugün de sahil kesiminde etkisini artırarak devam ediyor.

    Enez’de lodos sebebiyle deniz taştı.

    SAHİL MEKANLARI SU ALTINDA KALDI

    Denizden taşan sular, sahil şeridindeki yolları kapadı. Sahil şeridinde bulunan yazın kullanılan birçok sahil mekanları da sulara teslim oldu.

    Yükselişini sürdüren sular, site bahçelerine girme riski taşıyor.

    Edirne'de deniz taştı yollar kapandı

    "BALIKÇILARIMIZIN DENİZE AÇILMAMASI GEREKİR"

    Enez Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, "Önümüzdeki birkaç gün boyunda rüzgarın çok sert esmesi beklendiğinden soba zehirlenmesi, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve benzeri olumsuzlukların yaşanmaması açısından dikkatli olunması ve kesinlikle balıkçılarımızın denize açılmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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