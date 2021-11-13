Edirne'de Diyanet'in açıklamasının ardından saflar sıklaştı

Camilerdeki sosyal mesafe kuralları, hijyen ve maske kullanılma koşuluyla genişletilmesi kararının ardından, Edirne'deki cemaat yan yana saf tutarak namazlarını eda etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı kararıyla cami ve mescitlerdeki saf düzeni normale döndürülmüştü.

Ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulanan açıklamada, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazları normal saf düzenine göre eda edilebilecek." ifadeleri yer almıştı.

"SAFLAR SIKLAŞTI"

Bu kararın ardından Edirne'de cemaat, maske ve hijyen kurallarına uyarak camilerde yan yana saf tutarak namazlarını kılmaya başladı.





"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN NORMAL SAF DÜZENİNE GEÇTİK"

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, "Allah'a şükürler olsun normal saf düzenine geçtik. Maske ve hijyen kurallarına dikkat edilecek şekilde namazlarımız eda edilecek. Eskiden olduğu gibi saf düzenine geçiyoruz. Yüce Rabb'imiz bugünleri bize gösterdi. İnşallah bir daha bu durumlarla karşılaşmayız." dedi.