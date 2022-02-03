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Edirne'de donarak vefat eden göçmen sayısı artıyor

Edirne'de donarak vefat eden göçmen sayısı artıyor

Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.