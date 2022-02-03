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- Edirne'de donarak vefat eden göçmen sayısı artıyor
Edirne'de donarak vefat eden göçmen sayısı artıyor
Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.
- DHA
- 03.02.2022 - 10:15
- Güncelleme : 03.02.2022 - 10:54
Yunanistan'ın göçmen zulmü sürüyor...
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden, 12'si donarak hayatını kaybetmişti.
Bunun üzerine sınır hattındaki çeltik tarlalarında arama tarama faaliyetleri yoğunlaştırıldı.
4 GÖÇMENİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Jandarma, polis ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüren, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur." denildi.