Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

İHA
Edirne’de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler için çalışma başlattı.
İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen şok operasyonda, önceden belirlenen adresler arasında yer alan apart, pansiyon, otel ve metruk binalarda kontrol yapıldı.
Operasyon sonucu bir evde yakalanan 13 düzensiz göçmen, polis ekiplerinden kaçamadı.
13 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Yabancı uyruklu şahısların pasaport, kimlik ve ikamet izni evraklarının kontrollerinin yapıldığı uygulamada mobil göç aracında parmak izi sorgulaması da yapıldı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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